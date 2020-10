Tale e Quale Show, il probabile addio di un concorrente: il motivo

Una concorrente di Tale e Quale Show ha ricevuto pesanti offese dopo la sua ultima esibizione: le sue parole di dolore e sconforto

Durante la scorsa puntata di Tale e Quale Show l’attrice teatrale Giulia Sol si è esibita imitando per l’occasione Alessandra Amoroso. La giovane se l’è cavata molto bene e nelle vesti della cantante ha dato vita a una performance di “Mambo Salentino“. Al termine della trasmissione pero’ un video della sua esibizione è stato postato su un account social molto seguito ed è stato accompagnato da parole di scherno. Da questo sembra essersi scatenato un gioco al massacro e Giulia ha ricevuto non solo critiche ma anche insulti molto pesanti. Dopo alcuni giorni di silenzio l’attrice ha dato sfogo alle sue emozioni a riguardo.

Giulia Sol insultata per la sua imitazione a Tale e Quale Show: potrebbe decidere di lasciare?

Sul web, si sa, le persone spesso non si limitano con le parole andando a utilizzarne anche di molto pesanti nei confronti dei personaggi televisivi. Come è accaduto a Giulia Sol. Se inizialmente l’attrice aveva deciso di buttarla sul ridere, quello che è accaduto successivamente ha cambiato le carte in tavola. “Ho iniziato a ricevere minacce, offese, insulti” ha raccontato nelle sue storie di Instagram, dichiarando come qualcosa di superficiale si sia trasformato in molto di più. E il limite è stato superato.

“Delle persone mi hanno augurato la morte per aver fatto un’imitazione in un programma che è un gioco” spiegando poi il motivo del suo silenzio. “Ho mantenuto un silenzio stampa a riguardo perché non l’ho vissuta per niente bene. La cosa è diventata molto pesante”. Ad aiutarla in questo momento sono state alcune delle concorrenti di Tale e Quale che le sono state vicino. Questo non toglie che Giulia abbia subito il colpo e non abbia digerito come un’imitazione realizzata all’interno di un programma di intrattenimento abbia provocato tutto questo odio.

Che l’attrice decida di interrompere la sua avventura all’interno di Tale e Quale? Il pubblico si augura di no, nonostante la situazione le stia pesando particolarmente.

