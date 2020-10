Tragico incidente nella notte di martedì: muore un ragazzo di trent’anni

Martedì sera, nei pressi di Ozzero, si verifica un incidente gravissimo sulla ex Statale 494: la vittima è un trentenne di Vigevano

Un tragico incidente si è verificato nella notte di martedì sera, preso l’ex Statale 494, all’altezza di Ozzero. Due i veicoli coinvolti, uno dei quali avrebbe sbandato fino ad entrare in collisione con l’altra macchina. La vittima, un ragazzo di trent’anni, stava ritornando verso la città di origine, Vigevano.

La polizia locale di Abbiategrasso si sta dedicando alla ricostruzione di quanto accaduto.

Tragico incidente a Ozzero, muore un trentenne

Stando alle ricostruzioni, i due veicoli coinvolti nell’incidente stavano viaggiando sulla ex strada Statale 494, in direzione di Vigevano. Improvvisamente, una delle due auto avrebbe sbandato provocando un urto violento con quella che si trovava nell’altra corsia. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 30 anni, di origine straniere: il suo veicolo ha infatti finito la corsa schiantandosi contro un palo.

I vigili del fuoco di Abbiategrasso sono subito intervenuti sul luogo dell’incidente, assieme a due ambulanze: con difficoltà, hanno estratto dalle lamiere il trentenne che, avendo perso conoscenza, è subito risultato in condizioni gravissime. L’altro conducente, di 44 anni, è stato trasportato in codice giallo presso l’ospedale San Carlo di Milano.

Il ragazzo di 30 anni è apparso fin da subito in condizioni molto gravi: aveva perso conoscenza immediatamente dopo lo schianto. Sul posto, i medici hanno tentato immediatamente le manovre di rianimazione; tuttavia, vista la situazione, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso a Rozzano, in codice rosso.

Nonostante i tentativi, per quest’ultimo non c’è stato niente da fare. Il 30enne, di origini straniere, risiedeva a Vigevano. La polizia locale di Abbiategrasso sta ora indagando sulle dinamiche dell’incidente. L’ex Statale è stata riaperta al traffico diverse ore dopo.

