Vice Comandante della Polizia municipale di Roma in codice rosso

Carlo Buttarelli, vice Comandante della Polizia municipale di Roma, ha avuto un incidente in moto sull’Appia Pignatelli, ed è in codice rosso

Il Vice Comandante della Polizia municipale di Roma ed ex Comandante generale dei Vigili urbani Carlo Buttarelli ieri nel tardo pomeriggio è rimasto coinvolto in un grave incidente in modo sulla via Ardeatina all’altezza di via Erode Attico. Buttarelli sarebbe stato investito da un veicolo che circolava contromano e che lo avrebbe preso in pieno, scaraventandolo violentemente a terra.

Il Comandante, soccorso prontamente dagli operatori del 118, è stato portato in ambulanza in codice rosso con entrambe le gambe fratturate e un trauma cranico e al momento sembra non essere in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti di Polizia Locale del Gruppo Tintoretto e i Vigili del Fuoco.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni sulle sue condizioni. Indagini sono in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, accertamenti saranno fatti sul conducente della vettura contromano per verificare la sua posizione in merito al sinistro.

Carlo Buttarelli, come riporta Leggo.it, è stato comandante generale della Polizia municipale durante l’ultimo anno della giunta guidata dal sindaco Alemanno, prima delle sue dimissioni che avvennero dopo l’elezione di Ignazio Marino. E’ stato inoltre anche alla guida dell’allora Git (il nucleo intervento traffico che recluta proprio gli agenti motociclisti).

