WhatsApp Web, come effettuare chiamate e videochiamate da desktop

Tutti noi possiamo effettuare chiamate e videochiamate tramite WhatsApp e presto potremo farlo anche tramite Web via desktop: vediamo come

È sempre più frequente l’utilizzo di WhatsApp non solo per l’invio di messaggi, ma anche per chiamare e videochiamare amici, conoscenti, familiari e colleghi di lavoro. Tuttavia ancora oggi è presente una limitazione non da poco. Infatti non è possibile effettuarle tramite computer se non creando una stanza su Facebook Messenger.

Per fortuna però questo limite presto verrà meno. Come accade quasi sempre, ci raccontano tutto i ragazzi di WABetaInfo. In questo senso, questi ultimi hanno fatto un’interessante scoperta all’interno delle versioni beta dell’applicazione di messaggistica istantanea. Vediamo dunque come effettuare chiamate e videochiamate da desktop su WhatsApp Web diventerà presto realtà.

WhatsApp Web, come chiamare e videochiamare via desktop