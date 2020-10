Alessandro Del Piero presenta il figlio adolescente: due gocce d’acqua – FOTO

Alessandro Del Piero presenta il figlio adolescente: due gocce d’acqua. Il Capitano della Juventus ha presentato Tobias sui social, che oggi ha compiuto 13 anni

Alessandro Del Piero, un nome, una leggenda. Ha fatto la storia della Juventus, vestendo sempre e solo la maglia bianconera. Ha mostrato la sua realtà quando dopo la vittoria dei mondiali, ha sollevato la coppa del mondo e poi è sceso in serie B insieme alla sua Vecchia Signora, senza neanche esitare. Lì ha mostrato tutta la sua realtà alla squadra, ma lo ha fatto sempre, anche quando è stato mandato via e ha salutato i tifosi quel giorno soleggiato di maggio, con le lacrime agli occhi e la morte nel cuore. Sono trascorsi anni da quel momento, oggi Alessandro ha quasi 46 anni e vive la sua vita insieme alla famiglia che non lo lascia mai da solo.

Alessandro Del Piero augura buon compleanno a suo figlio Tobias: la foto sconvolge i fans, sono uguali

Oggi Tobias Del Piero è un figlio d’arte: ha un interesse spiccato per il calcio e un talento naturale. Il campo è già un piccolo campione nonostante abbia compiuto 13 anni solo ieri. Da quando ha messo piede per la prima volta sul campo, accompagnato dal suo papà, è passato qualche anno e oramai è un giovane ragazzo pronto a conquistare il mondo come ha fatto suo padre più di vent’anni fa. La sua mamma Sonia ha fatto sapere al mondo del suo talento: ama pubblicare foto e video del suo bambino che gioca a calcio.

Sembra già una giovane promessa, non ci resta che aspettare qualche anno per vedere se seguirà le orme del padre, se vestirà la maglia bianconera come ha fatto il suo papà.