Alessandro Florenzi vola a Roma per motivi di salute, 5 ore di intervento

L’ex giallorosso Alessandro Florenzi è tornato a Roma. Il giocatore ha dovuto sottoporsi a 5 ore di intervento dal suo dentista di fiducia

Ieri è atterrato all’aeroporto di Ciampino Alessandro Florenzi, ex giocatore della Roma ed ora del Paris Saint Germain. L’ex capitano della magica è tornata nella Capitale non di certo per un saluto ai suoi ex compagni di squadra, ma per un problema di salute. Si è dovuto sottoporsi ad un intervento di cinque ore presso lo Studio Odontoiatrico di Daniele Puzzilli all’Eur, è tornato quindi dal suo dentista di fiducia.

Alessandro Florenzi, a Roma per motivi seri

Florenzi è volato a Roma con un volo privato per un intervento importante ai denti. La cura multispecialistica ha coinvolto 5 medici tra anestesisti, odontoiatri e fisioterapisti ed è stata seguita in diretta web anche dallo staff sanitario del Psg. Il club parigino inizialmente aveva proposto a tutta l’equipe del Dott. Puzzilli di recarsi in Francia, ma alla fine ha deciso di pagare un volo privato a Florenzi che si è sottoposto a una seduta di 5 ore terminata oltre le 22 di sera. “Mi fido solo di lui” ha spiegato il calciatore. Non solo lui, ma anche molti calciatori della Roma nel corso degli anni si sono rivolti al dott. Puzzilli. Questo da quando l’ex tecnico Garcia, che è laureato in Scienze Motorie, decise una serie di controlli per valutare una possibile correlazione tra denti e infortuni ottenendo ottimi risultati.

Anche solo per un giorno l’ex capitano della Roma è stato accolto da molti tifosi che si sono recati sotto lo studio dentistico per acclamarlo e salutarlo. Florenzi si è lasciato coinvolgere ed ha firmato autografi e si è fatto selfie.

