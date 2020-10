ALOE VERA: benessere naturale alla portata di tutti

Le proprietà benefiche e curative dell’aloe vera sono estremamente utili per la nostra salute. Quanti di noi ne sono a conoscenza?

Fin dai tempi antichi l’aloe vera è considerata estremamente benefica per il nostro organismo, tanto da essere passata alla storia come “pianta miracolosa“. Questo per le sue svariate quantità di sostanza attive. Il prodotto dell’aloe vera deve essere però, il più naturale possibile, per far sì che si possa godere di tutta la sua efficacia. Quindi importate utilizzare prodotti che siano stati ricavati esclusivamente dall’estrazione diretta dalla pianta, ricavandone il gel o il succo. Può essere usata come gel esterno, che agisce da cicatrizzante ed idratante, si pensi ad esempio al suo utilizzo in una scottatura solare, o in puro succo per un uso interno. In questo modo sarà un’ efficiente gastroprotettivo, antibatterico e depurativo. Vediamo nello specifico come l’aloe vera può essere utilizzata per il nostro benessere.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Benessere: Aloe Vera, i 4 utilizzi inusuali della magica pianta

Aloe vera nel benessere di pelle e capelli

Sono diversi i benefici che questa pianta apporta nella nostra epidermide. In questo caso il suo uso è tramite uso esterno e quindi si presenta sotto forma di gel o crema. Innanzitutto se hai la pelle secca e disidratata, è un’ottima soluzione poiché idrata a fondo donando, subito dopo l’ applicazione, un senso di idratazione, elasticità e luminosità. La ritroviamo utilissima anche come cura contro l’invecchiamento cutaneo, quali le rughe, una forte azione anti-aging che mantiene la pelle tonica ed elastica. Ma non finisce qui, l’aloe vanta anche proprietà antibatteriche che la rendono antinfiammatoria e lenitiva, aiutando l’organismo a regime allo stress cutaneo ed alle irritazioni. Il processo di riparazione dei segni sulla pelle, quali ferite, scottature o lesioni verrà semplificato. Per quanto riguarda i capelli, grazie ad uno shampoo che abbia al suo interno aloe vera, puoi nutrire a fondo i tuoi capelli e renderli forti e luminosi, contrastandone anche la caduta! In più nel caso di capelli grassi, grazie ad una funzione riequilibrante, è in grado di eliminare i funghi del cuoio capelluto e di rimuovere il cattivo odore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Attenzione alle scottature solari. I rimedi per prevenirle

Azione castro-protettiva e lassativa

Nel caso in cui si faccia un uso dell’aloe interno al nostro corpo, questa si presenta come una qualsiasi bevanda. Estremamente benefica per alcune malattie che colpiscono l’apparato gastrointestinale. Il succo di aloe agisce infatti come gastro protettore naturale, poiché monitora lo sviluppo di batteri nocivi nell’intestino e contemporaneamente riduce l’acidità di stomaco, aumentando i livelli di Ph. Un’azione importante è anche quella che apporta al pancreas. L’aloe infatti attiva la produzione dei suoi succhi digestivi e stabilizza la presenza di glucosio nel sangue. Per quanto riguarda invece l’azione lassativa, ritroviamo proprietà nelle sue foglie che stimolano l’attività intestinale. Il tratto gastrointestinale è particolarmente propenso ad accumulare tossine ed il succo di aloe, stimolando l’intestino, favorisce l’espulsione delle feci.

E’ importante perciò inserire l’aloe vera nella nostra vita, come alleato naturale per risolvere disturbi vari, dai problemi di pelle a quelli gastrointestinali.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter