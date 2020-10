Amadeus richiama Morgan a Sanremo: quale sarà il suo ruolo

Manca poco alla partenza di AmaSanremo dove saranno selezionati i sei artisti che parteciperanno nella categoria delle Nuove Proposte. In giuria Amadeus ha chiamato anche Morgan

A partire da giovedì 29 ottobre andrà in onda in seconda serata su Rai1 AmaSanremo. Si tratta della selezione musicale che andrà a scegliere i nomi di chi parteciperà a Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte. Una prima cernita è già stata effettuata e gli artisti rimasti in gara sono venti. Loro si sfideranno a colpi di esibizioni per aggiudicarsi uno dei sei posti disponibili. A valutarli sarà una giuria composta da alcuni note figure dello spettacolo.

Amadeus richiama Morgan in giuria

I primi tre giudici annunciati furono: Piero Pelù, Beatrice Venezi e Luca Barbarossa. A loro si aggiunge un nome che ha movimentato parecchio la scorsa edizione del Festival di Sanremo: stiamo parlando di Morgan. La sua diatriba con Bugo -con tanto di abbandono del palco- ha tenuto banco durante la semifinale e ha intrattenuto il pubblico per giorni. Ancora oggi viene ricordata la sua espressione e la sua frase “Che succede?“, diventata un vero meme.

Nonostante tutto Amadeus ha richiamato Morgan in occasione della selezione di AmaSanremo, che mai come quest’anno ha ricevuto così tante iscrizioni. Saranno cinque le puntate che saranno contornate dall’intrattenimento del comico Riccardo Rossi e da ospiti musicali. Nella prima puntata sarà presente Arisa. I sei talenti che saranno selezionati andranno a unirsi ai due vincitori di Area Sanremo. Gli otto nomi andranno a formare la categoria delle Nuove Proposte.

L’organizzazione del Festival continua nonostante gli incessanti dubbi dovuti all’emergenza sanitaria e all’impossibilità di vivere come da tradizione uno degli eventi più attesi e amati dell’anno. Attualmente la data fissata per la partenza di Sanremo è quella del 2 marzo 2021. A condurre ancora una volta il duo composto da Amadeus e Fiorello, sebbene entrambi abbiano espresso i loro dubbi sul regolare svolgimento dell’evento. Eppure tutto sembra stia procedendo come dovrebbe, a partire dalla selezione dei più giovani.

