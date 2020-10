Schianto in moto sulla provinciale: uomo perde la vita

Un uomo di 61 anni è deceduto nel pomeriggio di ieri in un incidente in moto consumatosi sulla strada provinciale delle Serre, in provincia di Ancona.

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 ottobre, in provincia di Ancona. Un motociclista di 61 anni è deceduto in uno scontro lungo la strada provinciale delle Serre nel tratto compreso tra Cerreto d’Esi e Fabriano. La vittima è Marco Novelli, 61enne originario di Jesi, molto noto nell’ambiente dell’Enduro marchigiano ed organizzatore di gare per l’Uisp. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione de Il Resto del Carlino, il 61enne era in sella alla propria Ktm che si è scontrata con un SUV, un Opel Crossland, alla cui guida vi era un uomo straniero, ma residente nella provincia di Ancona. Nell’impatto, il motociclista è stato scaraventato a diversi metri dall’impatto fuori dalla strada.

Sul luogo della tragedia, è arrivato il personale medico del 118 che, purtroppo, non ha potuto far nulla per il Novelli, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso, per via delle ferite riportate nello schianto. Sotto choc, il conducente della Opel che pare non abbia riportato gravi particolari conseguenze.

Intervenuti anche i carabinieri di Cerreto d’Esi che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

Dalle prime informazioni, scrive Il Resto del Carlino, pare che l’incidente sia avvenuto in seguito ad un sorpasso in salita della moto, proprio mentre il SUV stava svoltando a sinistra.

