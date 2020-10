Antonino Cannavacciuolo, la famiglia e tutti i segreti dello chef napoletano. Stiamo parlando di uno degli chef più amati degli ultimi anni: andiamo a conoscerlo insieme

Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef italiani più famosi, è diventato famoso per il suo storico ristorante Villa Crespi. Ma soprattutto, grazie alla sua idea di cucina che mette d’accordo i sapori di tutto il nostro Paese. Il successo lo ha raggiunto definitivamente con la partecipazione a due programmi famosissimi, ovvero Cucine da Incubo e Masterchef.

Antonino Cannavacciolo, ecco chi è: tutti i segreti dello chef più amato di sempre

Antonino Cannavacciuolo nasce il 16 aprile del 1975 a Vico Equense, in provincia di Napoli e sotto il segno dell’Ariete. Studia alla scuola alberghiera e poi comincia a lavorare come chef in alcuni ristoranti, fra cui il famoso Quisisana di Capri dove impara tutti i segreti da Gualtiero Marchesi, chef italiano famoso che si cimenta nel ruolo di suo maestro. Nel 1999 arriva la svolta: Antonino diventa chef del ristorante Hotel Villa Crespi di Orta San Giulio sul Lago D’Orta, dimora storica. Nella sua lunga carriera è stato premiato con ben 4 stelle Michelin, ma anche con 3 forchette della Guida Gambero Rosso e 3 cappelli della Guida de l’Espresso. Nel 2013 viene posizionato tra i Foodie Top 100 Restaurants Europe.

Antonino ha una moglie e dei figli. La moglie si chiama Cinzia Primatesta e si sono conosciuti circa vent’anni fa, quando lei lavorava in uno dei suoi locali. Nel 2005 si sono sposati e dal loro amore sono nati Lisa nel 2008 e Andrea nel 2013. La sua famiglia appare spesso sul suo profilo Instagram, pubblica continuamente foto insieme alla sua amata e ai suoi bellissimi figli che oggi hanno 12 e 7 anni.