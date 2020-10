Solarità e bellezza, tutto in un solo colpo: Aurora Ramazzotti incanta e mette sempre di buonumore i suoi followers con scatti come questo.

Visualizza questo post su Instagram Profumo di mare, pesto e focaccia… cosa volere di più? Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 23 Ott 2020 alle ore 3:01 PDT

Qualunque cosa faccia, Aurora Ramazzotti è in grado di instillare sorrisi e buonumore. La figlia di Eros e di Michelle Hunziker appare sempre sorridente e foriera di buone notizie. Tante volte lei pubblica sul suo profilo Instagram delle immagini in cui si fa ritrarre in pose divertenti.

Ad esempio di recente ha mostrato i suoi due gatti. Mentre in tante altre circostanze la vediamo impegnata in momenti di quella che è la sua quotidianità. O magari con il fidanzato Goffredo Cerza, con il quale le cose vanno sempre a meraviglia fin dal primo giorno. La Ramazzotti è l’emblema di come bisognerebbe godere di ogni attimo della propria vita.

Aurora Ramazzotti, semplicità e bellezza in un solo colpo

Lei è anche il tipico esempio di come un vip dovrebbe porsi con la propria utenza. Sempre con semplicità e con il sorriso, senza mai eccedere. Perché su Instagram non mancano anche gli esempi di ‘very important persons’ che invece superano non poche volte il limite consentito anche del buongusto.

Non è assolutamente il caso di Aurora, la quale non fa altro che essere sé stessa. E quando una cosa la fai con naturalezza e senza condizionamenti, ti viene fuori anche meglio di come l’avevi pensata.