Barbara D’Urso provocante e provocatoria: “E ora si esce..fino alle 23” FOTO

Barbara D’Urso pronta per uscire, vestitino cortissimo e gambe tutte di fuori, stupende e lunghissime, uno schianto

Visualizza questo post su Instagram Ed alle 23 a casa..💋#colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 21 Ott 2020 alle ore 10:52 PDT

Barbara D’urso è una gran lavoratrice, lo sappiamo tutti. Può piacewre o no ma è senza dubbio uno delle donne dello spettacolo che lavora senza sosta. Dal lunedì al venerdì in onda tutti i giorni con Pomeriggio Cinque, poi alla domenica doppio appuntamento con Domenica Live e Live – Non è la D’Urso alla sera. Insomma sei giorni su sette in tv, tantissimi ospiti e temi da trattare, tra intrattenimento e gossip ma anche tanta attualità e politica.

Barbarella non si ferma mai, sempre preparata e attenta a quello che succede nel Paese. La mattina sveglia presto per il suo allenamento quotidiano, anche con la danza e poi via negli studi Mediaset per preparare le sue puntate.

E alla sera? Barbara ha bisogno di staccare la spina e ricaricarsi. Spesso lo fa con i suoi amici, uscendo per bere qualcosa e stare in compagnia. La conduttrice è un’amante della vita serale, questo non lo ha mai nascosto.

Ma in questi momenti così impegnativi per il nostro Paese Barbara ci tiene a rispettare le regole e a dare il buon esempio. Il messaggio di ieri sera è stato molto apprezzato dai suoi fans.

Barbara D’Urso, vestitino cortissimo e gambe da sogno

Visualizza questo post su Instagram Ed ora si esce.. fino alle 23 😜#colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 22 Ott 2020 alle ore 11:07 PDT

Bellissima come sempre Barbara D’urso che nonostante gli anni che passano non indietreggia di un millimetro. Fisico da paura e una bellezza autentica. Ieri sera la conduttrice Mediaset si è concessa un’uscita serale dopo la fine del suo programma e come spesso fa ha regalato un bellissimo selfie allo specchio del suo outfit.

Vestitino bianco molto corto e tutto il resto abbinato di marrone. Stivaletti bassi un po’ da cavallerizza, giacchetto e borsetta in camoscio, tutto in pantan. Sorriso a mille come sembra e tutte le gambe scoperte, stupende e lunghissime.

Visualizza questo post su Instagram Ed anche stamattina c era il soleee🌞#colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 21 Ott 2020 alle ore 6:03 PDT

A corredo del post un messaggio molto importante: “Ed ora si esce.. fino alle 23 😜#colcuore❤️” ha scritto Barbarella a corredo del post facendo riferimento alla nuova ordinanza vigente proprio da ieri sera in Lombardia con il coprifuoco in azione dalle 23.

