Selfie sensualissimo per Barbara Pedrotti: la giornalista di Sky Sport pubblica uno scatto con capelli spettinati ed occhi da gatta. I fan impazziscono

Barbara Pedrotti, giornalista di Sky Sport, pubblica un sensualissimo selfie in cui sfoggia tutta la propria femminilità: con i capelli spettinati, gli occhi verdi da gatta, e le labbra socchiuse – volutamente provocanti -, l’ex protagonista di Uomini e Donne incanta proprio tutti.

I complimenti per lei si sprecano: “Straordinaria come sempre – scrive un fan, e qualcun altro aggiunge – Sei sempre bellissima. Ciao cara, un bacione“.

Barbara Pedrotti: quello che non sappiamo di lei

Barbara Pedrotti è nata a Rovereto nel 1982. Ha studiato presso la facoltà di “Mediazione linguistica per le imprese e il turismo” dell’Università di Lettere di Trento. I suoi interessi principali, al principio della formazione lavorativa, erano infatti i viaggi.

Attualmente, Barbara è nota al pubblico specialmente per il suo ruolo di giornalista sportiva. In pochi, tuttavia, sono a conoscenza degli esordi della sua carriera, avvenuti all’interno del programma “Uomini e Donne“: la Pedrotti è stata infatti una delle prime prime troniste ad aver partecipato alla trasmissione.

In seguito, Barbara ha anche tentato la strada di “velina“, partecipando alle selezioni per giungere sull’ambito palco di “Striscia La Notizia“, preserale di Canale 5.

Nonostante queste prime esperienze, la passione per lo sport è rimasta sempre un punto fermo nella vita di Barbara, la quale ha deciso di indirizzare il proprio percorso lavorativo verso tale ambito.

Dopo aver condotto alcuni programmi radiofonici, in qualità di speaker, la Pedrotti è approdata su Sky Sport, dove si è fatta conoscere al pubblico grazie ad alcune trasmissioni calcistiche. Oltre a ciò, Barbara è anche speaker e reporter di notizie che concernono tutto il settore sportivo, dal ciclismo fino ad arrivare agli sport invernali.

Personaggio seguitissimo nel mondo dei social, la giornalista è divenuta anche il volto di Bwin all’interno del programma “Mediaset Serie A Live” , ed anche del canale Torino Channel.

