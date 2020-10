Beautiful, anticipazioni puntata 23 ottobre: la scelta di Hope e Liam

Beautiful, anticipazioni: Thomas è scomparso da giorni. Ridge si preoccupa, mentre Hope e Liam prendono una decisione.

È un momento decisivo per Hope: la ragazza sta finalmente ricostruendo la sua famiglia. Beth è tornata a casa e Liam ha definitivamente lasciato Steffy. Le cose non potrebbero andare meglio, ma restano ancora alcuni interrogativi da risolvere. Dov’è Thomas? E cosa farà Douglas adesso che suo padre è scomparso? Per salvaguardare il bambino, che sente un po’ figlio suo, Hope farà una proposta a Liam.

Beautiful, anticipazioni: Thomas usa di nuovo Douglas

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Hope chiederà a Liam di adottare Douglas. Il bambino andrebbe a vivere a casa loro e potrebbero crescerlo assieme a Beth. Sarebbero una famiglia a tutti gli effetti e Douglas potrebbe finalmente avere una madre. Liam non oppone resistenza. È grato al bambino per avergli riportato sua figlia e prova una grande pena per lui. Il giovane Spencer mette però in chiaro una cosa. Douglas è figlio di Caroline (una Spencer) e di Thomas (un Forrester): presto le sue famiglie si litigheranno il bambino e, quando questo succederà, lui non ha alcuna intenzione di gettarsi nella mischia.

Sempre dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Ridge si sentirà in colpa nei confronti di suo figlio Thomas. Brooke proverà a consolarlo, ma l’uomo non si darà pace.

