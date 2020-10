Beautiful, anticipazioni puntata 24 ottobre: la trappola di Thomas

Beautiful, anticipazioni: Thomas è scomparso da giorni. Mentre Ridge si preoccupa, Hope prende una decisione drastica.

È un momento davvero cruciale per Hope. Più determinata che mai, la giovane Logan vuole chiudere per sempre il matrimonio con Thomas. “Puoi parlare con il mio avvocato” gli ha detto risoluta nell’ultima puntata. Thomas non può credere a ciò che sta sentendo: era convinto che Hope sarebbe tornata da lui in un modo o nell’altro. L’atteggiamento irruento del giovane Forrester inizia a spaventare l’amico Vinny, che si domanda se sia stata una buona idea farlo entrare in casa sua. Nel frattempo Ridge è sempre più preoccupato per suo figlio.

Beautiful, anticipazioni: Thomas sfrutta di nuovo Douglas

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Hope prenderà una decisione. La ragazza vuole andare da Thomas e dirgli a chiare lettere che la loro storia è ormai finita. Il giovane Forrester coglierà la palla al balzo per chiederle di portare con sé Douglas. Il ragazzo vuole punire suo figlio per aver rivelato il segreto di Beth, ma non può neanche farsi sfuggire l’occasione di manipolarlo ancora una volta per arrivare ad Hope.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che la fuga di Thomas aprirà una ferita sempre più profonda nel rapporto tra Ridge e Brooke. Lo stilista è convinto dell’innocenza di suo figlio e farà di tutto per difenderlo.

