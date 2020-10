Benedetta Parodi. La giornalista e conduttrice televisiva ripercorre il viale dei ricordi su Instagram con una foto risalente alla sua giovinezza

Una poltrona in cucina è la nuova fatica letteraria di Benedetta Parodi. Non è solo un libro di ricette ma, come la stessa giornalista tiene a sottolineare, è la storia di un percorso, un viaggio nella memoria per rivivere i momenti più importanti della sua vita, dalla giovane età fino ad arrivare alla scoperta per la sua più grande passione: la cucina.

L’opera è uscita in concomitanza con l’inizio del suo nuovo programma tv, Senti Chi Mangia, in onda su La7.

Benedetta Parodi è convinta che, per comprendere meglio le scelte che abbiamo fatto nella nostra vita, è bene tornare indietro e frugare nel passato. Ogni tappa superata aggiunge un tassello per definire bene chi siamo e cosa vogliamo. Il suo libro quindi è una macchina del tempo, un viaggio che interseca ricette a momenti familiari e di convivialità. Una bambina, una figlia e nipote, una compagna, una mamma, una professionista. Le mille sfaccettature di una donna impreziosite da ricordi unici e toccanti.

Benedetta Parodi ai tempi dell’università: un incanto

Proprio parlando di ricordi intimi, Benedetta Parodi ne condivide uno speciale con i suoi 896mila follower su Instagram. Risale ai tempi dell’università, in particolare al giorno della laurea in Lettere Moderne.

La sua tesi aveva come tema Vittorio Alfieri e il suo rapporto con la musica. Il ricordo più grande, ovviamente , è quello legato agli amici e ai festeggiamenti: un’accoglienza da sogno per tutti loro, un cicchetto di tequila bum bum e la spensieratezza della gioventù in un attimo così felice.

L’autrice della foto in questione è probabilmente l’altrettanto conosciuta sorella, la giornalista Cristina Parodi, anche lei adesso con una carriera sfavillante alle spalle. Sono passati più di 20 anni da quello scatto. Zia Bene (come lei stessa si appella su Instagram) è praticamente identica ad ora, una bellezza cristallizzata nel tempo, forse un po’ più acerba all’epoca ma il sorriso e gli occhi esprimono la stessa semplicità dei nostri giorni.

