Precedenti, formazioni e info tv e streaming del match della 5a giornata di Serie A Benevento-Napoli, domenica 25 ottobre, ore 15.

Torna in campo il Napoli di Gattuso, dopo la sconfitta bruciante in Europa League contro l’Az Alkmaar. Azzurri impegnati nel derby contro il Benevento, per rimanere agganciati alle posizioni di alta classifica. I partenopei sono al quarto posto a pari punti con la Juventus, a -4 dal Milan capolista. L’intenzione è confermare quanto di buono fatto vedere fin qui in campionato, con tre vittorie sulle tre gare giocate in campo. Ma occhio ai sanniti di Pippo Inzaghi, che di punti ne hanno sei e nonostante le sconfitte rotonde nel punteggio con Inter e Roma hanno mostrato di poter creare problemi a tutti.

Benevento-Napoli: dove vedere il match in tv e in streaming

Il match sarà trasmesso domenica 25 ottobre alle ore 15 in esclusiva su DAZN, la piattaforma streaming visibile in abbonamento sul sito al costo di 9,99€ mensili. I supporti abilitati per la visione sono pc, smartphone, smart tv e tablet. Per tutti clienti Sky che hanno attivato l’offerta Sky-DAZN, la visione è possibile anche sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky).

Benevento-Napoli: le probabili formazioni

Il Benevento potrebbe schierare dal primo minuto i grandi ex Maggio e Roberto Insigne, in luogo di Foulon e Iago Falque. Per il resto, confermata la formazione dell’ultimo impegno di campionato. Tra gli azzurri, ritorno in formazione dal primo minuto per Lorenzo Insigne dopo l’infortunio, ancora ai box Zielinski ed Elmas stoppati dal coronavirus. Potrebbe tornare titolare anche Mario Rui in luogo di Hysaj, riecco Ospina e Bakayoko.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen.

Benevento-Napoli: l’arbitro del match

Arbitro della sfida sarà Daniele Doveri. Gli assistenti saranno Rocca e Affatato. Quarto uomo Pezzuto, al Var Valeri e Passeri.

Benevento-Napoli: i precedenti della sfida

Due i precedenti in Serie A tra le due formazioni, risalenti all’unica apparizione in massima serie del Benevento. Tre stagioni fa, allo stadio Vigorito, 2-0 per il Napoli firmato da Mertens e Hamsik, dopo che al San Paolo gli azzurri avevano vinto con un rotondo 6-0. Altri due precedenti in Serie C, nella stagione 2004-2005. In quel caso, doppio 2-0 per il Napoli sia in casa che in trasferta.

