Chiara Ferragni e Fedez pubblicano il primo scatto della figlia – FOTO

Chiara Ferragni e Fedez pubblicano il primo scatto della figlia. Il cantante e la fashion blogger sono in attesa della loro seconda figlia, e il web impazzisce

Chiara Ferragni e Fedez stanno vivendo un periodo magico. Qualche settimana fa hanno annunciato la seconda gravidanza, e la settimana scorsa hanno rivelato il sesso del futuro nascituro: avranno una bellissima bambina. I fans sono al settimo cielo per questo, la nascita di Leone ha cambiato totalmente tutto e quell’angioletto coi capelli biondi e gli occhi azzurri è diventato il bambino preferito del mondo del web. Leone presto avrà una sorellina e né i fans né la sua famiglia ci sta più nella pelle.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Andrea Zelletta nella bufera: insulti pesanti a Tommaso Zorzi

Chiara Ferragni e Fedez pubblicano la prima foto della loro bambina: “Ti aspettiamo principessa”

La notizia della gravidanza è arrivata dopo settimane di ipotesi: era nell’aria, i fans si sentivano che questo annuncio sarebbe arrivato, anche perché i Ferragnez hanno più volte dichiarato di volere una famiglia numerosa. Quale momento migliore se non questo? Ieri hanno fatto vivere un momento fortissimo ai loro fans, pubblicando foto e video del momento dell’ecografia. Chiara nel video appare molto emozionata e impaziente di conoscere la sua bambina. Ora che sappiamo il sesso è partito il toto scommesse per il nome: come si chiamerà la sorellina di Leo? Avranno già scelto il nome? Lo comunicheranno in anticipo?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”