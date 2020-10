Coca-cola: come usarla per risolvere le faccende quotidiane

Tutti ormai sanno che la coca cola non è sicuramente una delle bibite più indicate per chi ci tiene a stare in forma. Si tratta di una bevanda che contiene caffeina e un alto contenuto di zuccheri. Non tutti sanno che, però, la coca cola può essere usata anche in altri modi.

La coca-cola ha delle proprietà detergenti e contiene l’acido fosforico che conferisce un ph di 2,4. Può essere usata in tantissimi modi. Può essere utilizzata, ad esempio, per pulire il wc.

Puoi dire addio ai disinfettanti, che spesso sono anche molto costosi, e usare una lattina di coca cola per pulire le incrostazioni. Basterà versare la lattina nel water per purificare il water da germi e batteri.

La coca-cola può essere utilizzata anche per lavare i piatti, le pentole e le padelle. Contiene delle proprietà sgrassanti e, per questo, è capace di sgrassare ogni altro detersivo. Un rimedio infallibile da usare quando il fondo della padella è tutto bruciacchiato.

Coca-cola, ecco come usarla in modo efficace

La coca-cola può essere utilizzata anche per rimuovere le macchie di ruggine. In questo caso non devi fare altro che versare qualche goccia di coca cola su un foglio di alluminio, per poi strofinare l’oggetto arrugginito in modo da farlo uscire come nuovo.

In alternativa, si può anche immergere l’oggetto all’interno della coca cola, lasciandolo in posa per tutta la notte. Il giorno seguente si dovrà sciacquare sotto l’acqua fredda, servendosi di una spugnetta da cucina per togliere la ruggine.

Per rimuovere le macchie di grasso dai vestiti, invece, puoi usare un po’ di coca cola anziché strofinare per ore. Ma non solo. Con la coca cola si può anche togliere il calcare dal bollitore.

La maggior parte delle persone usa l’aceto per pulire il bollitore, ma in realtà si può utilizzare anche l’aceto di vino bianco.

Basterà versare un po’ di coca cola dentro il bollitore per poi buttare via il liquido. Subito dopo, devi sciacquare bene il bollitore, utilizzando una spugnetta che possa togliere i residui di calcare.

La coca cola è un buon rimedio anche per rimuovere lo sporco dalla propria auto, poiché è in grado di togliere le macchie, anche quelle più insidiose.

Usi possibili della coca-cola

La coca-cola rappresenta un buon rimedio anche per rimuovere i chewing-gum che sono rimasti attaccati su una superficie. Dovrai semplicemente utilizzare uno spruzzino e spruzzare un po’ di coca cola, per poi attendere mezz’ora. Trascorso il tempo necessario, puoi rimuovere il tutto con una spugna da cucina.

LEGGI ANCHE ->Cottura in vaso: come dire addio a pentole e padelle da lavare!

La coca-cola è un ottimo rimedio anche per lucidare i gioielli e gli argenti. In questo caso basterà spruzzare un po’ di coca cola su un panno di cotone da strofinare delicatamente sugli oggetti.

La coca-cola rappresenta un’ottima soluzione anche dal punto di vista economico. Il costo medio dei detersivi è di circa 30 euro, mentre una confezione da 12 lattine costa 12 euro. Un’alternativa particolarmente valida, dunque, anche per coloro che vogliono risparmiare.

D’ora in poi è chiaro che la coca cola è meglio usarla per pulire che per berla!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter