Covid, positivo lo chef del Presidente Mattarella: sanificato il Quirinale

Lo chef del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è risultato positivo al Covid: imposta la sanificazione del Quirinale

L’epidemia Covid-19 non arresta la propria corsa implacabile, giungendo fino al Quirinale. È di poche ore fa la notizia della positività di una persona che, quotidianamente, entra in contatto con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta dello chef: quest’ultimo, assieme ad altri membri dello staff, ogni giorno si occupa di preparare i pasti per il Capo dello Stato, e per i suoi collaboratori.

L’uomo, risultato positivo al tampone, è in isolamento da circa una settimana. Per scongiurare qualsiasi tipo di rischio, è stata imposta la sanificazione di tutti gli ambienti – secondo quanto riportato da Il Foglio.

Covid: positivo membro dello staff di Mattarella

Il coronavirus, che negli ultimi giorni ha fatto registrare numeri agghiaccianti, è arrivato anche al Quirinale, e si è fermato proprio ad un passo dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Alcuni giorni fa, infatti, uno dei membri dello staff del Presidente ha iniziato ad accusare i sintomi dell’infezione.

Si tratta dello chef del Quirinale, che, assieme ad altre 5 figure, si occupa di preparare i pasti per Mattarella e per i collaboratori del Presidente. Tuttavia, le sue condizioni di salute non apparirebbero gravi: l’uomo sembra riscontrare una sintomatologia lieve, ed è in isolamento da circa una settimana.

Dopo il risultato positivo del tampone, si è proceduto all’immediata attuazione del protocollo sanitario: tutte le persone entrate a contatto con lo chef hanno effettuato il tampone, mentre quest’ultimo è stato prontamente sottoposto all’isolamento. Inoltre, è stata imposta la sanificazione di tutti gli ambienti del Quirinale, dalle cucine alle sale riunioni.

