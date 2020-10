Digital Movie Days. 120 titoli scontati on line fino al 2 novembre

Digital Movie Days. Da oggi 23 ottobre fino al 2 novembre si troveranno online su diverse piattaforme 120 titoli di film scontati

Torna per la terza edizione l’iniziativa DIGITAL MOVIE DAYS, fortemente voluta da UNIVIDEO, Unione Italiana Editoria Audiovisiva Media Digitali e Online.

Questa “celebrazione” della diffusione del materiale digitale sul web verrà portata avanti con la possibilità di acquistare in maniera libera e legale 120 titoli di film alla cifra di 4,99 in collaborazione con le più importanti piattaforme di offerta audiovisiva. ( QUI l’elenco)

La spesa per ogni pellicola in questi 10 giorni sarà pari a meno della metà rispetto ad altri periodi dell’anno; è un incentivo a diffondere cultura e intrattenimento ottenibili in maniera legale allontanando un grave problema di settore come la pirateria digitale. La scelta sarà ampia e variegata, in modo da poter venire incontro ai gusti di tutti, dai più piccoli agli adulti.

Hanno aderito all’iniziativa: Apple TV, CG Digital, Chili, TheFilmClub, Amazon Prime Video, Rakuten TV e TIM Vision.

Digital Movie Days. Le parole del presidente di Univideo

Lorenzo Ferrari Ardicini, Presidente UNIVIDEO e Presidente CG Entertainment, ha sottolineato che l’idea di promuovere i DIGITAL MOVIE DAYS nasce da un’esigenza di “rafforzare quel senso di unione e di famiglia che aiuta a non perdere di vista i veri valori.” La quarantena ha fortemente provato tutti. Cresce ancora oggi la preoccupazione per i contagi dilaganti in tutto il mondo. Le istituzioni invitano a stare a casa quanto più possibile, se non per casi di comprovata necessità. Ecco quindi che l’industria del cinema è diventata indispensabile per trovare un attimo di spensieratezza e distacco dalle ansie odierne. Vedere un film icon i propri cari, discuterne insieme in un secondo momento, può rafforzare legami e far capire punti di vista diversi… questa è la magia della settima arte.

Ardicini dice: “La terza edizione dei Digital Movie Days ha un significato molto particolare, viviamo un quotidiano incerto e delicato e ciascuno di noi deve fare la propria parte per tutelare non solo la salute delle persone ma anche l’economia e la coesione sociale.”

