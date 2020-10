Post Instagram Elenoire Casalegno lutto. La savonese informa i propri followers di avere il morale a pezzi a causa di una dolorosa perdita.

Per Elenoire Casalegno c’è da fare i conti con un brutto lutto. La showgirl fa sapere infatti sul suo profilo personale Instagram di avere dovuto dare l’estremo addio al suo cane, Pepe. Per molti questa notizia sarà del tutto irrilevante e priva di significato. Ma solo chi ha la fortuna di condividere lo stesso tetto con un animaletto può comprendere.

Perdere un cane, un gatto od un qualunque altro amico domestico che ci ha fatto compagnia magari per anni, alla fine risulta doloroso come la perdita di un parente o di un conoscente stretto. E pensare che non avremo più a che fare con il suo scondinzolare, con il vederlo apparire con la scodella in bocca quando è ora di cena, o sentire il rumore fatto dalle sue zampe mentre si affila gli artigli sullo zerbino, è un qualcosa che dà profonda tristezza. Nel caso della Casalegno, il suo Pepe ha vissuto con lei per 17 lunghi anni.Lei lo descrivecosì.