Per Elisa Isoardi c’è ancora da fare i conti con la malasorte. La presentatrice tv incappa in un incidente fisico ed ora è ridotta così.

Purtroppo Elisa Isoardi è incappata in un infortunio durante le prove de ‘Ballando con le Stelle’. E questo non è il primo inconveniente che ha colpito l’ed conduttrice de ‘La Prova del Cuoco’. Lei però ha sempre affrontato ogni difficoltà a testa alta. E lo stesso ha fatto il suo partner in questa avventura nello show di danza, Raimondo Todaro.

Il quale ha dovuto fare i conti prima con il Covid-19 e poi con un improvviso attacco di appendicite. Per quanto riguarda la Isoardi, lei si è fatta vedere anche la scorsa settimana con una caviglia fasciata e ha ammesso di avvertire del dolore. Tutti ricordano la sua strepitosa performance in solitaria di alcuni giorni prima, con la quale aveva dato un esempio di sensualità davvero unico. E tutte queste problematiche non fanno altro ora che portare i telespettatori a stringersi ancora di più attorno alla 37enne di Cuneo. In tanti le scrivono ogni giorno tante cose carine e la incoraggiano a non mollare. C’è infatti il rischio che Elisa lasci ‘Ballando con le Stelle’ per via dell’infortunio.

Elisa Isoardi Raimondo Todaro, la coppia resiste alla sfortuna

Lei stessa ha ammesso che all’indomani non riusciva nemmeno a poggiare il piede a terra, durante un collegamento con ‘Storie Italiane’. Purtroppo non c’è in corso una semplice tendinite, come la Isoardi pensava. La situazione è più grave e pure Milly Carlucci l’ha invitata a riposare. Ma la piemontese non vuole mollare e non sembra intenzionata a dare ascolto ai medici ed anche a Raimondo Todaro, che pure l’hanno invitata a fermarsi. La presentatrice tv intende allenarsi ancora e presentarsi regolarmente sabato sera alla prossima puntata.

Una prima diagnosi riferiva di un periodo di riposo di 10 giorni, cosa che farebbe perdere troppo tempo alla Isoardi ed a Raimondo Todaro. Lui ha proposto a sua volta di ballare da solo, per permettere a lei di riposare. Ma comunque vada a finire, una cosa è certa: il pubblico li adora. Anche in virtù del sentimento di amore che sembra essere nato tra loro.

