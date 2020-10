Elisabetta Canalis e quella scollatura da infarto. Seno in vista | FAVOLOSA

Elisabetta Canalis “da censura” su Instagram. Con uno striminzito abito giallo ed una profonda scollatura, la modella è da infarto

Elisabella Canalis pubblica uno scatto da infarto su Instagram. L’attrice, con indosso un sexy abito giallo, mette in mostra tutta la mercanzia: la scollatura profonda evidenzia il seno prosperoso, le belle gambe fanno sognare i fan.

Insomma, Elisabetta – che ha lasciato l’Italia per vivere con suo marito Brian Perri – è una vera e propria “femme fatale“. E gli italiani non potrebbero in alcun modo scordarsi di lei: “La velina più bella che ci sia mai stata“.

Elisabetta Canalis: tutte le relazioni

La celebre ex velina di “Striscia La Notizia“, che assieme a Maddalena Corvaglia ha formato un duo indimenticabile, è nota al grande pubblico non soltanto per il proprio lavoro di modella ed attrice. La splendida Elisabetta, infatti, è sempre stata al centro del gossip, specie quando si è trattato delle sue relazioni amorose.

Di recente, il calciatore brasiliano Reginaldo ha parlato di “7 mesi di fuoco” tra lui e la Canalis, attorno agli anni 2000. Tuttavia, questa relazione sarebbe stata penalizzante per lui, in quanto nessuno lo ricorderebbe per le sue doti calcistiche, ma solo per essere stato lo “stallone” della Canalis.

Successivamente è stata la volta di Bobo Vieri, altro calciatore protagonista indiscusso della vita di Elisabetta. I due sono stati insieme 4 anni. Bobo, come più volte dichiarato, ha definito la splendida modella come “l’unico vero amore della sua vita“.

Ma la storia che più ha fatto sognare il pubblico è indubbiamente quella con George Clooney. Le loro immagini sul red carpet di Venezia sono ancora ben impresse nella mente dei loro sostenitori. Tuttavia nel 2011, dopo 2 anni di relazione, il divo di Hollywood pare l’abbia lasciata improvvisamente. Nel 2013, la Canalis avrebbe avuto un breve flirt con Maccio Capatonda, attore comico e regista.

Dopo svariate delusioni, finalmente anche per Elisabetta arriva il grande amore: si tratta di Brian Perri, chirurgo italo-americano. I due si sono sposati nel 2014, e dalla loro unione, nel 2015, è nata una figlia: Skyler Eva.

