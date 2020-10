Fabio Caressa su Benedetta Parodi: “Sembra una…”

In un’intervista a Vanity Fair, il giornalista sportivo Fabio Caressa ha parlato della famiglia e del suo rapporto con Benedetta Parodi…

Chi non conosce una delle più grandi cuoche della tv italiana? Parliamo di Benedetta Parodi e della sua arte culinaria ai fornelli. La giornalista 48enne di Alessandria vive per passione nel mondo del “gusto” da ormai dodici anni.

Sì, perchè per chi non lo sapesse, la moglie di Fabio Caressa prima si occupava del segmento dello spettacolo, quasi ai titoli di coda del telegiornale di cronaca “Studio Aperto”, in onda su Italia. Poi Benedetta ha virato in direzione di ciò che all’inizio per lei era solo un hobby e nulla più.

Neanche lei avrebbe immaginato di trasformare questo piccolo desiderio di stare ai fornelli, in un vero e proprio lavoro. Ecco che appena esce fuori dalle telecamere della Mediaset si “rifugia” nella sua cucina di casa e inizia a dare spettacolo, ideando rubriche di cibo, come Cotto e Mangiato. Da lì in poi la sua popolarità diventa inarrestabile, finchè Zia Bene sbarca con I Menù di Benedetta, sulle reti di La7.

Dal 2013 ad oggi inizia le fantastiche avventure di Backe Off Italy, dove diventa anche “insegnante” di colei che ha fatto della sua passione, una vera e propria opera d’arte.

Il pensiero di Fabio Caressa sulla moglie

Se da un lato professionale Benedetta Parodi fa sempre il suo dovere a 360°, le vesti di mamma che ricopre in famiglia, la disegnano da un’altra prospettiva. Garantisce il marito giornalista, Fabio Caressa che in un’intervista a Vanity Fair ha raccontato del comportamento di moglie e madre di famiglia tra le quattro mura.

La food blogger ha incontrato per caso sulla sua strada Caressa e tra i due c’è stata subito una certa affinità. Erano nei corridoi televisivi, quando i due, un giorno vennero “pizzicati” da Biscardi, mentre Fabio “investigava” in prima persona, attratto dal sorriso di Zia Bene, sulle sue intenzioni. La scintilla è scoccata proprio quando il noto giornalista sportivo era sulle reti di Tele +.

Oggi i due condividono felicemente tre splendidi figli: Matilde, Eleonora e Diego. Nelle ultime settimane, Benedetta Parodi non ha rinunciato a rendere fantastica, una classica ricorrenza di compleanno “Questa è mia moglie, sorridente e grata ai figli“. D’altronde basta anche questa a volte per rendere ancor meno vulnerabile una relazione sentimentale.

Così Fabio Caressa “apostrofa” le sue figlie come esempio di gioventù moderna: “A volte le invidio per questo, così come mia moglia, che sembra saper essere anche una loro amica inaspettata” – conclude soddisfatto

