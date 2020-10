Puntata bomba quella del Gf Vip di stasera: si vocifera che Andrea Zelletta incontrerà una sua ex fiamma

Andrea Zelletta è stato uno dei protagonisti più amati di “Uomini e Donne“, nell’edizione 2019. Dopo essersi seduto sul trono, il bel pugliese ha subito notato Natalia Paragoni, che in quel momento corteggiava un altro tronista. Dopo esser riuscito a farle cambiare idea, Zelletta l’ha infine scelta sotto i consueti petali rossi. Proprio lunedì, quest’ultimo ha avuto modo di incontrare la fidanzata all’interno della Casa.

Ma un’ombra sembra essere calata nella relazione tra i due, e quest’ombra ha il volto di Alice Fabbrica: la ragazza, che in precedenza ha frequentato Andrea, starebbe per avere un confronto con lui in diretta.

Zelletta ha tradito Natalia? Questa sera l’incontro in diretta