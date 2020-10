Al Grande Fratello Vip un’accesa discussione ha tenuto banco la scorsa notte e in quest’occasione Patrizia De Blanck si è scagliata contro Tommazo Zorzi lanciandogli una bottiglia. Il web chiede che vengano presi provvedimenti

I concorrenti del Grande Fratello Vip si stanno preparando alla puntata di questa sera, ma la scorsa notte un videomessaggio ricevuto da Matilde Brandi ha scaldato gli animi. In particolare a infiammarsi è stato Tommaso Zorzi che ha ritenuto troppo pesanti gli attacchi scagliati ad alcuni coinquilini. Nessuno è pero’ intervenuto a sottolineare la cattiveria mostrata nel video e il giovane ha iniziato ad additare i suoi compagni come “parac**li“. Questo ha scatenato l’ira di Elisabetta Gregoraci e i due hanno immediatamente discusso. Sul web non è pero’ passato inosservato un gesto compiuto dalla contessa Patrizia De Blanck che ha scatenato reclami.

Patrizia De Blanck lancia una bottiglia a Zorzi: ci sarà un provvedimento?

Durante la discussione Patrizia De Blanck si è particolarmente risentita e ha iniziato ad attaccare Tommaso Zorzi. “Mi stai dando della parac**la? Ma non ci provare” -ha ribadito la contessa- per poi prendere la bottiglia di vetro contenente l’acqua e lanciarla contro il giovane che era seduto sul divano. La distanza era minima e la bottiglia è caduta in grembo a Zorzi che ha deciso di far passare sotto banco questa azione. Il web la pensa diversamente.

Il lancio della bottiglia è stato fortemente criticato, “E se si fosse rotta in mille pezzi? Poteva fargli male“, scrivono alcuni spettatori sui social sottolineando come questo sia l’ennesimo attacco da parte della De Blanck che in diverse occasioni si è lasciata andare ad affermazioni al limite dell’insulto sull’omosessualità dell’influencer. Il web chiede che venga preso un provvedimento per questo, dichiarando come la contessa non venga mai ripresa per questi atteggiamenti.

Alfonso Signorini tratterà l’argomento in puntata? Di certo si prospetta una serata movimentata quella di questa sera in cui si parlerà senza dubbio dell’accesa discussione avvenuta. Inoltre nella casa entrerà anche Mario Balotelli, per fare una sorpresa al fratello. E Alice Fabbrica si troverà faccia a faccia con Andrea Zelletta, dopo averlo accusato di aver tradito la sua fidanzata.

