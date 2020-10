Giulia Valentina, occhi di ghiaccio e giacca scollata al #MartiniLiveBar – FOTO

La ricetta del Martini ormai Giulia Valentina l’ha imparata alla perfezione. L’ultimo scatto la vede nel balcone dell’NH Collection a Torino con un bel bicchiere in mano

Visualizza questo post su Instagram ❤️❤️❤️ Un post condiviso da Giulia Valentina (@giuliavalentina) in data: 17 Ott 2020 alle ore 11:12 PDT

Giulia Valentina è un’influencer divenuta celebre nei suoi canali Instagram e Youtube nei quali condivide quotidianamente contenuti che spaziano dalla moda, letteratura, prodotti di bellezza, viaggi e lingue straniere. Lei è stata testimone di nozze di Paola Turani nel 2019.

A 17 anni, si trasferisce a Parigi per studiare e imparare la lingua, quindi tornata in Italia si diploma per poi iscriversi a Economia alla Cattolica di Milano. Laureata nel 2015, l’influencer ha un profilo Instagram popolarissimo: oltre 800mila i suoi follower.

Il 15 ottobre l’abbiamo lasciata intenta a festeggiare i suoi 30 anni in compagnia proprio di Paola Turani e Tess Masazza presso Villa Spadaforte – Holiday and Wedding in mezzo alla campagna Toscana. Una festa ricca e allegra piena di amici quando ancora non vi era il limite di persone consentite per i festeggiamenti.

Toccata e fuga a Torino per Giulia Valentina