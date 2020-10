Grande Fratello choc: Maria Teresa Ruta e il flirt con il fidanzato della figlia Guenda

Grande Fratello Vip choc: Maria Teresa Ruta e il flirt con il fidanzato della figlia Guenda. L’indiscrezione a Pomeriggio Cinque ha fatto impazzire tutti i telespettatori, qual è la verità?

Maria Teresa Ruta quest’anno ha deciso di mettersi in gioco e di entrare nella casa del Grande Fratello Vip insieme a sua figlia Guenda Goria, che abbiamo avuto modo di conoscere bene. Durante questa esperienza, Maria Teresa ha scoperto che sua figlia Guenda ha avuto un flirt con Telemaco, un amico di famiglia di quasi 50 anni. Lei non sapeva nulla perché a causa del lockdown le due donne non si sono viste per mesi e a Guenda non piaceva l’idea di parlarne a sua madre a telefono. Così è stata costretta a farlo nella casa più spiata d’Italia, dove si è parlato di questa storia.

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria sono al Grande Fratello: l’indiscrezione sulla donna sciocca i fans

A Pomeriggio Cinque si è parlato di questa storia e un’indiscrezione è stata lanciata dal programma nei confronti di Maria Teresa. Durante lo spazio dedicato a loro, si è tornati a parlare della storia d’amore tra Guenda Goria e Telemaco, l’uomo che ha fatto perdere la testa a Guenda. Tra i tanti sopiti c’era Amedeo Goria, madre di Guenda ed ex marito di Maria Teresa. Anche il modello Roger Garth. Proprio quest’ultimo ha sganciato la bomba: “Una fonte in Egitto mi ha detto che molti anni fa fra Maria Teresa Ruta e Telemaco ci sarebbe stato un piccolo flirt. Durante la puntata si vedeva che Maria Teresa volesse nascondere qualcosa”.

A ribattere è stato il marito di Maria Teresa: “Non credo, lei non è il tipo da flirt, ma solo di storie lunghe”.