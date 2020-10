Grande Fratello Vip, giù la maschera di Elisabetta Gregoraci: pioggia di insulti per Tommaso Zorzi. Ieri sera la conduttrice è scoppiata e ha rivelato a Tommaso tutto quello che pensa di lui

Lite furiosa tra Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi, ieri sera al Grande Fratello Vip. Tutto è cominciato quando è arrivato un video messaggio da parte di Matilde Brandi ai concorrenti e l’influencer si è arrabbiato perché i ragazzi in casa non hanno ammesso che la showgirl ha detto solo cattiverie. Ha accusato Elisabetta Gragoraci di essere una “parac**o”. Lei si è molto arrabbiata e da lì hanno cominciato a litigare furiosamente, nel bel mezzo del soggiorno, urlandosi contro cose e scagliandosi uno contro l’altro.

Elisabetta Gregoraci sbotta contro Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, e lui non gliele manda di certo a dire

“Perché, vuoi dire che tu non sei parac**o?” ha chiesto Elisabetta, e lui ha risposto: “No, non lo sono, altrimenti non litigherei con te Elisabetta Gregoraci”. Elisabetta ha accusato Tommaso di parlare soltanto con persone che gli danno sempre ragione, e lui ha fatto notare che se fosse così non litigherebbe costantemente con tutti nella casa. La lite è proseguita per diversi minuti e infine i due sono andati a letto senza chiarire. Stamattina Tommaso ha detto che avrebbe voluto chiarire con lei, poi a pranzo ha deciso che non gli interessa farci pace, considerati i loro rapporti.

Intanto Elisabetta questa sera rischia di uscire dalla casa, soprattutto dopo ieri che si è messa contro il concorrente più forte di questa edizione. Come si evolverà la situazione? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.