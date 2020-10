In radio oggi il nuovo singolo, ma chi la riconosce nella foto del suo primo album?

Classe 1969, è un’artista che fa ricerca continua da ormai 25 anni, nella musica come nella vita. In radio oggi l’ultimo singolo di Irene Grandi

È stata una delle artiste più amate della 70^ edizione del Festival di Sanremo 2020, dove ha presentato “Finalmente Io”, brano scritto per lei da Vasco Rossi (insieme a Roberto Casini, Gaetano Curreri e Andrea Righi) mentre ecentemente ha pubblicato il nuovo singolo “Devi volerti bene”, brano rock firmato con Curreri, Romitelli, Casini e Pulli).

A proposito del brano ha dichiarato: “In questo strano periodo in cui a causa del Covid-19 ci siamo dovuti tutti fermare mettendo in discussione molti aspetti della nostra vita, abbiamo avuto anche modo di fermarci a riflettere su noi stessi e i nostri affetti, le nostre abitudini, il nostro lavoro, i nostri sogni e le nostre risorse interiori. Ne stiamo uscendo un po’ pestati ma anche più consapevoli di ciò che è importante”.

LEGGI ANCHE -> Giulia Valentina, occhi di ghiaccio e giacca scollata al #MartiniLiveBar – FOTO

Ora invece torna con un inedito e un nuovo videoclip estratti entrambi dall’album “Grandissimo” del 2019: parliamo di Irene Grandi e del singolo “Quel Raggio Nella Notte” da oggi in tutte le radio italiane.

Il brano racconta con note blues una storia d’amore che parla di universale, che illumina la notte e scalda il cuore, un testo semplice ma incisivo tipico della cantante fiorentina. Il testo è arrangiato e prodotto da Antonio Filippelli in una chiave contemporanea e con un gusto britannico, che la stessa Irene ha così descritto in una recente intervista: “Mi ha toccato fin dal primo ascolto, mi emoziona ogni volta che lo canto e ogni volta mi fa venire i brividi. Cosa chiedere di più a una canzone?”

Irene Grandi, il suo “Lungoviaggio” è senza fine

Irene Grandi, classe 1969, è un’artista che fa ricerca continua da ormai 25 anni, nella musica come nella vita. Ha calcato grandi palchi sia in Italia che all’estero collaborando con i più importanti nomi della musica mondiale. Ma lei cerca sempre nuovi stimoli artistici e umani per poter crescere e andare avanti.

La sua avventura ha avuto inizio alla fine degli anni Ottanta con il suo primo gruppo, I Goppions. Dopo questa esperienza prende parte ad altri due gruppi: “La Forma” e “Le Matte in trasferta” prima di intraprendere la strada di cantante solista. Esordisce con “Un motivo maledetto” e “Fuori” che la spingeranno a lanciarsi nel suo primo album: “Irene Grandi”.

LEGGI ANCHE -> Karina Cascella, “ride dei suoi difetti” ma lo scatto è sensualissimo – FOTO

Ha attraversato diversi generi musicali con i suoi 12 album prodotti, tra cui rap, pop, soul, blues e jazz, ma senza rinunciare alla melodia italiana. Nel corso della sua carriera ha cantato anche in spagnolo e ha eseguito duetti in tedesco, francese, hindi e in lingue africane, vendendo circa 5 milioni di dischi, premiati in Italia con un disco di diamante, nove dischi di platino e quattro dischi d’oro.

“Grandissimo” come ultimo arrivato rappresenta un compendio dell’anima rockettara ma raffinata, in cui la troviamo in duetto con Sananda Maitreya (Terence Trent D’arby), Loredana Bertè, Levante, Fiorella Mannoia, Carmen Consoli, Stefano Bollani.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.