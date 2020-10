La confessione di Laura Pausini: “Ero in crisi, ecco cosa mi ha salvato”

Laura Pausini si mette a nudo e davanti i giornalisti parla del nuovo singolo e di un difficile periodo che ha trascorso

“Aspettavo di emozionarmi così. Durante il lockdown mi sono sentita, per la prima volta, persa. In crisi. Rimandavo gli ascolti del nuovo disco. Mi chiedevo se poteva interessare a qualcuno che io cantassi ancora”. Queste le parole choc di Laura Pausini, una delle nostre cantanti più amate e apprezzate all’estero. Lei che da sempre canta l’amore si è messa a nudo e ha confessati di essersi bloccata anche lei durante il periodo del lockdown.

Ha la voce che trema mentre racconta tutto questo in conferenza davanti a cento giornalisti collegati per ascoltarla alla presentazione del suo nuovo singolo “Io sì (Seen)”. Il brano che esce oggi in quattro lingue è la colonna sonora candidata agli Oscar di “La vita davanti a sé (The Life Ahead)”. È stato registrato in Romagna con il testo scritto insieme a Niccolò Agliardi.

“Poi è arrivata “Io sì (Seen)” e non mi sono più fermata” ha confidato Laura Pausini parlando della sua canzone, un brano che la vede “più interprete che autrice” ha ammesso. Un brano importantissimo per lei. E spiega anche il perché.

LEGGI ANCHE –> Benedetta Parodi. FOTO da fresca laureata. Sorrisi e tequila bum bum

Laura Pausini: “Grazie a Sophia Loren”

Laura Pausini non si nasconde e va a fondo attorno a tutto quello che ruota intorno al suo nuovo brano che altro non è che la voce musicale di un film, quello di Edoardo Ponti, che riporta dopo ben 11 anni sul set Sophia Loren. Il film uscirà il 3 novembre e dal 13 sarà disponibile anche su Netflix, racconta una storia che è ancora attuale, di abbandono e solitudine.

“Mi ha scelto lei. E mi viene la pelle d’oca. L’ho vista pure cantare (e la vedrete pure voi!)” anticipa la cantante riferendosi al videoclip del brano che in uscita nei prossimi giorni le vede fianco a fianco. “Un tema che mi sta a cuore. Da donna, vedo la Loren come l’italiana simbolo dell’Italia” ha spiegato la cantante.

Il compositore di “Io sì (Seen)” è Diane Warren che vanta 11 nomination agli Oscar, un Golden Globe e tantissimi Grammy. Un vero numero uno della musica con il quale la Pausini non aveva mai collaborato.

LEGGI ANCHE –> Nuova fiamma per Eros Ramazzotti. Ma non è chi vi aspettate

“Essere candidata agli Oscar per me è già felicità – ha ammesso – Appena l’ho saputo, ho mangiato un hamburger (il mio premio, prima di mettermi di nuovo a dieta)”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.