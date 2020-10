Serie A, Lazio Bologna dove vederla. La partita della 5/a giornata di campionato contrappone i biancocelesti ai rossoblu emiliani.

News Serie A Lazio Bologna dove vederla. La sfida dell’Olimpico valevole per il 5° turno di campionato vedrà il ritorno di Sinisa Mihajlovic sul campo dove 20 anni fa vinse lo scudetto con la compagine biancoceleste. Quella laziale fu una parentesi molto importante nella carriera da calciatore dell’attuale allenatore del Bologna. Che però non lascerà spazio ai dolci ricordi e proverà a conquistare 3 punti per provare a correre, visto che i suoi hanno conquistato una sola vittoria a fronte di tre sconfitte. Anche i padroni di casa non stanno andando benissimo, con un successo, un pareggio e due ko.

LEGGI ANCHE –> Genoa-Inter: precedenti, probabili formazioni e dove vederla in streaming

Ma la Lazio ora ha ancora in corpo l’entusiasmo per avere battuto 3-1 il temibile Borussia Dortmund all’esordio in Champions League. Sono ben 66 i precedenti tra la Lazio ed il Bologna, così ripartiti: 36 vittorie biancocelesti, 19 pareggi, 11 successi rossoblu. Gli emiliani poi non ottengono i 3 punti contro i capitolini da 14 incontri, con 7 pareggi ed altrettante battute d’arresto. L’ultima volta che i felsinei hanno espugnato l’Olimpico fu nel 3-1 dell’11 marzo 2012.

LEGGI ANCHE —> Serie A 2020/2021: calendario, risultati e classifica aggiornati

Lazio Bologna dove vederla in tv ed in streaming

Il match è in calendario per sabato 24 ottobre 2020 alle ore 20:45. A trasmetterla sarà l’emittente DAZN ai seguenti riferimenti.

DAZN1 per clienti Sky-DAZN e su app fruibile da decoder Sky Q.

app DAZN su smart tv compatibili, su Playstation 4, X-Box One, Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick.

In streaming anche su pc, smartphone e tablet per sistemi iOS ed Android dalla app dedicata.

LEGGI ANCHE –> Alessandro Florenzi vola a Roma per motivi di salute, 5 ore di intervento

Visualizza questo post su Instagram 👉👉👉👉👉 Domani si gioca! #WeAreOne Un post condiviso da Bologna Fc 1909 (@officialbolognafc) in data: 23 Ott 2020 alle ore 6:24 PDT

Lazio Bologna probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felpe, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Muriqi.

All. Simone Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

All. Mihajlovic