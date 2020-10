Malena Mastromarino, il perizoma è un filo: il lato B è da infarto – FOTO

Malena Mastromarino sempre più provocante anche su Instagram, la diva del cinema a luci rosse con uno scatto davvero vietato ai minori

Gli appassionati del cinema a luci rosse di sicuro la conoscono benissimo, ma non soltanto loro. Ormai, si tratta di un personaggio trasversale e ben noto in tutta Italia e non solo. Malena Mastromarino, in arte Malena La Pugliese, si è data all’hard nel 2016, diventando rapidamente una delle dive più apprezzate sulla scena internazionale. Seguitissima non soltanto sui portali dedicati, ma anche sui social network, dove è diventata altrettanto rapidamente una celebrità.

Malena Mastromarino, pazzesca ed esplosiva: fan in delirio

La ‘musa’ di Rocco Siffredi, 37 anni, anche sul suo profilo Instagram regala spesso scatti piuttosto espliciti. Come quello di oggi, che necessita davvero di pochi commenti. Una posa ammiccante e sensuale più che mai, con il lato A che fa capolino ed è opportunamente censurato per non incorrere nel ban della community. E soprattutto un lato B in bella esposizione ed esplosivo come sempre.

Il perizoma ridottissimo, un vero e proprio filo di spago, esalta le curve prorompenti di Malena e richiama i commenti adoranti e in qualche caso ironici dei followers. “Ma che cos’è, il filo interdentale?”, scrive, in dialetto, uno dei fan. Di certo, Malena non si è mai fatta problemi a mettersi in mostra. E forse è per questo che ha deciso di mollare la politica, dove era impegnata con il Pd. Un mondo che gioca molto, probabilmente troppo, con i sottintesi e con logiche poco chiare. Invece, Malena è esattamente com’è, e ce lo mostra giorno dopo giorno. Un vero spettacolo per gli occhi e per il cuore.

