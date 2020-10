Manuela Arcuri, fascino senza tempo | “Bellezza indiscutibile” – FOTO

Manuela Arcuri ha stupito i suoi follower su Instagram con una foto che fa risaltare la sua bellezza che da sempre la contraddistingue

Manuela Arcuri ha compiuto 43 anni lo scorso gennaio, ma non li dimostra affatto. Infatti la sua è una bellezza senza tempo che fa ancora oggi sognare milioni di persone in tutta Italia. La sua è anche adesso l’immagine della ragazzina che fece um suo esordio in Bagnomaria nel 1999, film con Giorgio Panariello che la rese famosa. La donna però entrò nel mondo dello spettacolo ancora prima. Quando aveva solo 15 anni, vestì il ruolo di modella in fotoromanzi.

Nel corso della sua carriera ha partecipato sia a pellicole e serie televisive che a trasmissioni in onda nel piccolo schermo. Ciò che non è mai cambiata è la sua avvenenza, mai intaccata dal tempo. Una costante che da tantissimi anni la contraddistingue e che non sembra venire meno mai. Tutto merito di Madre Natura?

LEGGI ANCHE —> Belen Rodriguez, trasparenze e posa super sexy sulla sedia: che incanto – FOTO

Manuela Arcuri, complimenti dai fan per la sua bellezza – FOTO