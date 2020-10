Maurizio Costanzo a ruota libera: “Ho un debole per…Federica Sciarelli”

Durante un’intervista Maurizio Costanzo dimostra di non avere peli sulla lingua ed elogia senza troppi giri di parole Federica Sciarelli

Il noto giornalista italiano Maurizio Costanzo, nonchè marito di Maria De Filippi non ha nascosto la sua ammirazione per una persona speciale del cast della Rai.

L’oggetto di discussione della sua lunga intervista, prima di un nuovo show televisivo in seconda serata è stato il rapporto con Federica Sciarelli. Come abbiamo già ribadito, manca davvero poco prima che torni in auge lo show diretto dal regista e sceneggiatore 82enne capitolino. Nel frattempo qualcuno di sua conoscenza ha parlato della nascita di un rapporto sentimentale, che sin dal principio ha avuto più alti che bassi.

Maria De Filippi a Domenica Inn ha raccontato di come è nata la relazione sentimentale fra lei e Maurizio. “Lui era sposato”, mentre tra i due presentatori della Mediaset già si trapelava una certa sintonia. “Mi raccontò che l’ex moglie Marta Flavi gli fece trovare le valigie fuori la porta”. E così nacque il loro amore, che ha avuto davvero pochi “fuori posto”.

Nelle ultime ore, i fan di Maurizio si sono detti sorpresi, quando il conduttore coi “baffi” ha riservato parole al miele per la conduttrice di Chi L’Ha Visto?

LEGGI ANCHE —–> Milano: Sala contro l’ordinanza della regione Lombardia

Maurizio Costanzo: “Accanto a lei, tutto funziona a meraviglia…”