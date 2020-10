Di nuovo lite tra Eva Henger e sua figlia Mercedesz, le due si scambiano botta e risposta provocandosi a vicenda

Hanno tentato nuovamente di riapacificarsi mamma e figlia, ma purtroppo Eva Henger e Mercedesz non riescono a trovare un equilibrio e continuano ad accusarsi. La Henger recentemente ha rilasciato un’intervista in cui si diceva preoccupata per la fisicità della figlia, che a suo dire era troppo mascolina.

La figlia ha subito replicato sulle IG Stories affermando che la madre l’ha sempre criticata per l’aspetto fisico, anche con parole pesanti. La ragazza confessa che quando aveva qualche kilo di più la madre le dava della cicciona e quando aveva l’acne le diceva che “faceva schifo”. Parole e accuse pesanti quelle mosse da Mercedesz nei confronti della madre.

POTEBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Alba Parietti e la mamma, un dolce ricordo su Instagram -FOTO

Eva Henger parla del fisico di sua figlia “la preferivo prima”

La Henger sostiene che la figlia stava meglio prima, era più femminile. Poi la accusa di essere fragile e di aver cambiato il suo aspetto fisico per piacere a qualcuno, ed è chiaro che si riferisce al fidanzato Lucas Peracchi che non ha mai apprezzato. Mercedesz si sente offesa dalla madre e rivela ai suoi follower che non capisce perché dopo mesi che non si sentono, le uniche cose che le sa dire sono commenti sul suo aspetto. Aggiunge che lei si piace così come è.

La ragazza racconta retroscena spaventosi su sua madre, sostiene che la insultava per come era e che ormai ci aveva fatto l’abitudine, quindi quando le faceva un complimento non le sembrava vero.Assurdo pensare che una madre possa far piangere la propria figlia facendola sentire inappropriata e brutta, specialmente in un periodo di crescita come è quello dell’adolescenza.

Se queste dichiarazioni fossero vere sicuramente la Henger non farebbe una bella figura. Tuttavia, questi scontri con frecciatine pesanti tra le due vanno avanti da troppo tempo e sempre più cattivi, pertanto è difficile capire dove stia la verità.

TI POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Elena D’Amario, “allungo” perfetto in cima ai desideri dei fan: che fisico – FOTO

Ogni due per tre escono fatti nuovi da prendere in considerazione, ormai si è perso il conto. Chissà se madre e figlia riusciranno mai a trovare la serenità di nuovo insieme, o se continueranno così per sempre. Staremo a vedere.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.