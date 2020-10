La Quattrociocche in giro per il mondo al fianco alla sua persona preferita, i due sono sempre più uniti

Visualizza questo post su Instagram Amazing trip with my favorite person in the world ❤️🦔 Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 22 Ott 2020 alle ore 8:46 PDT

Michela Quattrociocche gira il mondo con il suo amore grande, Giovanni Naldi. I due sono volati in Turchia a visitare le bellezze della terra. L’attrice condivide scatti stupendi, baci al tramonto infiniti e abbracci con alle spalle paesaggi mozzafiato, lei stessa scrive “come in una favola”. E ancora avanti sotto un’altra foto la Quattrociocche scrive “Ogni posto è magico se condiviso con te”. L’imprenditore risponde sempre con cuoricini e parole d’amore verso la compagna, sono davvero una coppia felice.

La storia d’amore tra Michela Quattrociocchi e Giovanni Naldi va a gonfie vele

Visualizza questo post su Instagram Come in una favola 🎈❤️ #meandyou Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 22 Ott 2020 alle ore 2:40 PDT

Dopo la separazione dal calciatore Alberto Aquilani, la Quattrociocche ha da subito ufficializzato la relazione con l’imprenditore Giovanni Naldi. I due stanno girando il mondo insieme e sembrano essere molto felici. Purtroppo c’è chi ha dei dubbi però su questa relazione, pare infatti che molti utenti sotto alle foto dell’attrice abbiano commentato, scrivendo che non si spiegano il perché di questa frequentazione.

Sostengono che lui non è un gran bel ragazzo e pertanto non capiscono cosa ci trovi la bellissima Michela. I più cattivi scrivono che avrà tanti soldi altrimenti non si spiega. Insomma la cattiveria su Instagram non dorme mai. L’amore non è solo bellezza estetica ma tanto altro sopratutto dopo una certa età non si cerca più il bello ma il contenuto e tanto altro che fa di una persona quello che è. Intanto la Quattrociocche dimostra una grande felicità, che invece aveva perso quando era ancora sposata.

Visualizza questo post su Instagram Ogni posto e’ magico se condiviso con te ❤️ ISTANBUL Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 20 Ott 2020 alle ore 12:36 PDT

Forse il fatto di aver seguito il marito ovunque mentre cresceva le bambine, rinunciando al set per molto tempo ha fatto nascere in lei alcuni rimpianti e rimproveri nei confronti del marito. La Quattrociocche confida di aver seguito il cuore e allora speriamo che abbia trovato la sua felicità.

