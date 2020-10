Myriam Catania, felice su Instagram presenta la new entry in famiglia – FOTO

L’ex gieffina del Grande Fratello Vip, Myriam Catania ha pubblicato uno scatto davvero emozionante che dà il benvenuto ad un nuovo membro in famiglia

L’abbiamo imparata a conoscere sul grande schermo della Mediaset e ora non sembra voler più distaccarsi dal cordone ombelicale che l’ha resa nota a tutti. Parliamo di Myriam Catania, l’ex gieffina del Grande Fratello Vip che ha fatto innamorare il pubblico solo a 40 anni compiuti.

Non importa l’età, d’altronde è soltanto un numero. Lo dovrebbe essere per tutti e non meno per Myriam, che ha deliziato tutti con delle performance da capogiro durante le riprese in diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dalla sua parte non c’è solo la bellezza e la classe di una femminilità moderna, bensì uno spirito di positività, legato spesso alle tradizioni antiche.

Eppure le opinioniste da salotto non le hanno risparmiato critiche su come va “conciata” in giro con quegli “stivaletti di plastica” e le discutibili usanze culinarie, tra un sorso di vino rosso e l’altro. L’avevano apostrofata “ubriacona”, ma lei in realtà si concedeva un bicchiere in più, per scopi benefici e in parallelo, per “stimolare” gli altri a non avere pregiudizi nei confronti della vita.

Myriam Catania e “i miei due grandi amori”

Alle accuse in tv lei ha risposto con il silenzio, come d’altronde recita la parte invisibile del suo stato d’animo, quella che la riconosce come personalità introversa.

Ma la recente esperienza del Grande Fratello Vip per Myriam Catania ha dato i suoi frutti, distaccandola in parte dal suo modo di essere. D’altronde sulla ex di Luca Argentero, dopo dieci anni di fidanzamento conoscevamo poco o nulla.

Oggi invece per lei, il “vento” sembra sia cambiato e lo dimostra essa stessa in prima persona, presentando al pubblico una new entrydavvero speciale. Si tratta del primogenito Jacques, figlio avuto dalla relazione con Quentin Kammerman.

I due si sono conosciuti dopo un anno e mezzo che Myriam e Luca Argentero avevano deciso di separarsi. L’esperienza al GF le ha insegnato che non bisogna avere vergogna di rivelare la propria privacy, soprattutto quando si tratta di eventi unici e stupendi come la nascita di un figlio.

La dimostrazione che qualcosa è davvero cambiato della sua indole, lo si può constatare direttamente sul profilo personale di Instagram.

L’attrice capitolina ha pubblicato uno scatto familiare che mette in risalto il senso assoluto della famiglia, ossia lei, insieme ai suoi “maschi” di casa, che Myriam stesso valorizza e allo stesso tempo dichiara di esserne attratta, con tutti i loro difetti e sfaccettature

