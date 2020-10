Non immaginava mai avesse un problema di quella portata eppure Luci Young non ha resistito alle sofferenze e ha ceduto alla morte

Quel sorso di troppo ha alimentato le prime sofferenze, fino a farle “gettare la spugna”, a causa di un attacco improvviso…di cuore. Si tratta del caso di una giovane ragazza di 27 anni, di nome Luci Young che ha perso la vita, durante una serata in compagnia degli amici.

Era una ragazza fantastica, “modello” di vita per qualsiasi donna e i giovane della sua età. Risoluta, determinata, che amava all’impazzata “eccellere” in tutte le sfaccettature della vita. Dal campo sentimentale a quello professionale: un’esperta infermiera di Cobham, nel Surrey che si faceva voler bene da tutti, non solo per la sua disponibilità.

L’etichetta di “persona speciale” se l’era guadagnata stando insieme agli altri e facendo capire a chiunque l’aveva accanto, quali erano i valori fondamentali da perseguire. “Per questo era amata da tutti e posso garantire che aveva anche un’anima purissima” – così parla il fidanzato, in preda al dolore straziante. Come d’altronde la famiglia e una madre, con il cuore completamente devastato e consapevole che da quel giorno, nulla tornerà come prima.

Il caso dell’infermiera di Cobham: l’agghiacciante ricostruzione

Il fidanzato, quella sera era entrato immediatamente in uno stato di shock, perchè la sua Luci gli era quasi cascata dalle braccia, poco prima di combattere le sofferenze, strisciando sul pavimento. L’infermiera britannica durante quel “terribile” compleanno, iniziato con il piede giusto e in allegria con i compagni aveva bevuto qualche alcolico di troppo.

Così i medici hanno riscontrato, dall’autopsia, la “goccia” anomala che ha fatto traboccare il vaso e ha lasciato senza vita il corpo di Luci.

I dottori dunque hanno diagnosticato più precisamente un’aritmia cardiaca, che la dottoressa Young ha riscontrato nel giro di pochi attimi, provando sensazioni di soffocamento

