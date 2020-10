Occhio ai 5 euro, possono valere una fortuna

Alcune banconote da 5 euro grazie ai loro particolari numeri di serie, sono molto ricercate dai collezionisti e hanno un alto valore

Non solo le vecchie lire cartacee possono valere una fortuna per i collezionisti più accaniti perché magari coniate in edizione limitata oppure contenenti errori che, paradossalmente, gli conferiscono maggior valore. Bisogna però sempre considerare anche la data di coniazione, il tempo per cui sono state in circolazione, il numero di serie e il suo stato di conservazione, ovvero se è Fior si Stampa (FdS).

Fior di Stampa significa appena uscita dalla Zecca. Nelle banconote questa caratteristica è più importante rispetto alle monete perché, trattandosi di un elemento cartaceo, sono più soggette naturalmente a deteriorarsi o rovinarsi.

Ecco i numeri di serie da controllare nei 5 euro