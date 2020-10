Paola Turani, l’outfit invernale conquista il web | “Super cool” – FOTO

Paola Turani ha ricevuto una pioggia di complimenti per la foto in outfit invernale indossato per una nota marca di abbigliamento sportivo

Paola Turani ha un enorme seguito di fan su Instagram. Sul social network conta la bellezza di un milione e mezzo di follower. Un numero confermato anche dai dati relativi ai suoi post. Infatti ogni suo contenuto raccoglie decine di migliaia di ‘like‘ e centinaia di commenti di apprezzamento. E pensate che questo suo recente post abbia fatto eccezione?

Ma ovviamente no! D’altronde è davvero difficile che passino inosservate sue foto o suoi video. Il suo fisico perfetto, il suo sguardo magnetico e i suoi capelli corvino finiscono immancabilmente per attirare l’attenzione dei suoi moltissimi ammiratori.

Paola Turani, outfit perfetto con addosso un lunghissimo piumino viola – FOTO

Da sempre affascinante, elegante e bellissima, l’influencer è riuscita a entrare nei cuori di utenti non solo in Italia, ma in ogni parte del globo. È di appena 6 ore fa una foto in cui la modella fa da testimonial per un capo di una nota marca di abbigliamento sportivo. Il suo outfit è decisamente invernale. Difatti la donna indossa un piumino viola lunghissimo e viene ritratta in foto di fianco mentre tiene una mano in tasca.

Il suo sguardo sembra puntare lontano dall’obiettivo. La sua chioma invece cade quasi simmetricamente dalla parte destra e sinistra del suo viso, privo della benché minima imperfezione. E per lei è subito una pioggia di complimenti. Tra i tantissimi riportiamo. “Super cool“. Ed anche. “La tua semplicità ti rende bellissima!“. O ancora. “Stupenda“.

