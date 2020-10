Ricordate Suor Cristina di The Voice? Il grande cambiamento a 33 anni

Suor Cristina fece emozionare tutti a The Voice: la sua performance nella blind Audition fu indimenticabile. Ecco la sua vita a 33 anni.

Suor Cristina è una religiosa che è diventata popolare nel 2014 partecipando e vincendo il talent show ‘The Voice of Italy’. Il video della sua audizione, in cui cantò con entusiasmo ‘No One’ di Alicia Keys, è stato il quarto più visto su Youtube al mondo. La ragazza prese i voti nel 2012 dopo aver trascorso un paio di anni in Brasile per il noviziato. Dopo il suo successo in televisione, riuscì a firmare un contratto discografico con la Universal Music. Nella sua carriera musicale, Suor Cristina ha anche realizzato una bella cover di ‘Hallelujah’ di Cohen. La classe 1988 ha partecipato anche lo scorso anno alla quattordicesima edizione di ‘Ballando con le stelle’, venendo però eliminata nel corso dell’ottava puntata.

Suor Cristina, il grande cambiamento a 33 anni

Suor Cristina non riuscì a conquistare soltanto la giuria di The Voice, ma anche il pubblico italiano. Tutti si ricordano di lei, ma come è cambiata la sua vita a 33 anni? Dopo aver lanciato il suo disco e aver realizzato diverse cover di successo, la siciliana ha deciso di dare una svolta alla sua vita prendendo i voti perpetui, rinnovando i suoi voti di castità, povertà e obbedienza nella Chiesa di Sant’Ambrogio di Milano. Nella chiesa cattolica, si intende l’emissione in perpetuo dei voti religiosi da parte di chi entra in modo definitivo in un ordine religioso.

