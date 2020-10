Sarah Felberbaum “accende” i suoi followers con uno scatto piccante. Distesa sul pavimento e con un completino intimo, l’attrice incanta

Sarah Felberbaum, affermata attrice, infiamma il web con l’ultimo scatto postato su Instagram. La moglie di Daniele Rossi si mostra in un sensualissimo body di intimo, sdraiata sul pavimento: gambe meravigliose e fisico esplosivo per la bella Sarah.

Con lo sguardo fisso sull’obbiettivo, l’attrice trasmette tutta la propria sensualità.

E i fan non si trattengono dal commentare: “Sei davvero una donna bellissima” – si complimentano.

LEGGI ANCHE> Sarah Felberbaum: shorts cortissimi per Lady De Rossi, gambe da infarto Foto

Sarah Felberbaum: la carriera di Lady De Rossi

Sarah Felberbaum è nata a Londra nel 1980, ma è cresciuta in Italia fin dalla tenera età. Inizia a lavorare come modella, divenendo protagonista di una serie di campagne pubblicitarie. Il suo volto appare anche all’interno di alcuni spot televisivi e di videoclip musicali, come in “Magari meno” e “Come voglio” degli ZeroAssoluto.

Nel 2000 inizia la sua carriera come conduttrice, nel programma di Rai 2 “Top of the Pops“. Appena due anni dopo, verrà chiamata a lavorare per Rai 1 come presentatrice di “Unomattina Estate“. Inoltre, nel 2003, sarà al timone della prima edizione di “Sky Cine News“, accanto a Luca Argentero.

La consacrazione della Felberbaum avviene grazie ai ruoli ricoperti in molteplici fiction. Nel 2005 prende parte alla miniserie “Caterina e le sue figlie” nel ruolo di Carlotta, personaggio che tornerà ad interpretare negli anni successivi. Nel 2007 è la protagonista femminile di “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa“, al fianco di Giulio Berruti.

LEGGI ANCHE> Barbara Pedrotti: capelli spettinati e labbra sensuali nell’ultimo scatto. Bellissima | FOTO

Numerosi anche i ruoli nel mondo del cinema. Il 2013 è l’anno de “Il principe abusivo“, per la regia di Alessandro Siani. Nel 2015 torna a lavorare con Luca Argentero, nella produzione “Poli opposti“. Prenderà parte anche alla serie internazionale “I Medici“, trasmessa su Rai 1.

La Felberbaum è sposata con l’ex calciatore della Roma Daniele De Rossi, e da lui ha avuto due figli: Olivia Rose e Noah. I due si sono fidanzati nel 2011.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter