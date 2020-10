Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, lite furiosa nella notte: “È finita”

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, lite furiosa nella notte: insulti pesanti. I due amici hanno litigato dopo il video messaggio arrivato da Matilde Brandi al Grande Fratello Vip

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono la coppia di amici preferita di questo Grande Fratello Vip, peccato però che litigano costantemente. C’è chi accusa Francesco di fare strategia, di usare Tommaso per emergere, ma le continui lite fanno pensare il contrario. Ieri sera il motivo che ha scaturito la lite tra di loro è stato il video messaggio di Matilde Brandi: Tommaso ha accusato la showgirl di essere stata troppo crudele con i suoi commenti e Francesco ha suggerito all’amico di andare oltre. Questo ha fatto infuriare l’influencer che si è scagliato contro di lui, dandogli del para***o.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi si scaglia contro Francesco Oppini: volano parole pesanti

Francesco si è molto arrabbiato per questo e hanno litigato per qualche minuto, poi sono entrambi andati a letto senza fare pace e hanno dormito poco. Stamattina a colazione Tommaso ha provato a parlare con lui ma Francesco si è infuriato, dicendogli che per lui la questione è terminata ieri. In giardino, Stefania ha provato a giustificare la posizione di Tommaso parlando con Francesco. Lui ha ribattuto: “Ho fatto mille cose per dimostrargli che gli voglio bene, e ogni volta che succedono queste cose siamo sempre alle solite. Mi dispiace ma Tommy non è un bambino, non c’è bisogno che tu ti metti in mezzo, è abbastanza grande per venire da me da solo”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Andrea Zelletta nella bufera: insulti pesanti a Tommaso Zorzi

Tommaso, però, non sembra intenzionato a lasciare andare le sue ragioni. Faranno pace entro stasera che c’è la puntata o finiranno per litigare nuovamente in diretta?