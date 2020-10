Un Posto al Sole anticipazioni 23 ottobre: Giulia è in pericolo

Un Posto al Sole anticipazioni 23 ottobre: Giulia Poggi è in pericolo. Da diverse settimane, ha deciso di mettersi in gioco e di non avere paura dei famosi leoni da tastiera e degli ideatori delle truffe online

Mariella dovrà vedersela con l’amica Bice, che vuole vendicarsi e prende di mira Michele. Dovrà darsi da fare per evitare che l’amica si metta nei guai, ma è difficile riuscire a destarla dal suo obiettivo: Bice è decisa a lasciare il segno e nulla riuscirà a fermarla. Come si sistemerà questa situazione già tragica di suo? Già durante la puntata di ieri gli animi si sono riscaldati, Bice è molto testarda ed è difficile riuscire a farle cambiare idea sulle cose. Lo abbiamo già visto per la questione del testimone di nozze di Guido e Mariella.

Un Posto al Sole, anticipazioni di questa sera: Giulia è in pericolo, cosa succederà?

Giulia è in grave pericolo, da quando ha deciso di raccontare la sua storia in radio. La Poggi infatti è stata vittima di una truffa sentimentale, e per aiutare tante donne come lei, ha deciso di mettersi in gioco e raccontare pubblicamente quello che l’è successo per impedire a tante donne di cascarci com’è successo a lei. Il suo esporsi in questo modo le fa davvero tanto onore. Marcello tornerà a darle fastidio in maniera molto pesante e la reazione di Giulia sconvolgerà tutti. Cosa succederà alla Poggi? Quello che è successo potrà avere davvero delle gravi conseguenze.

