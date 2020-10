Valentina Vignali abito verde e spacco vertiginoso, incantevole – FOTO

Valentina Vignali in questo ultimo scatto è meravigliosa: abito verde, scollatura e spacco vertiginoso. Semplicemente stupenda, boom di like.

Bellissima Valentina Vignali, la cestista che fa sognare gli italiani. Gambe chilometriche, fisico armonioso ed uno sguardo che seduce, la Vignali riesce a far sempre canestro. Anche quando propone delle foto per così dire di repertorio, ovvero non scattate sul momento. Nell’ultimo suo post la Vignali ricorda un red carpet a cui ha lei ha partecipato con un outfit assolutamente glamour e sexy. Un abito da sera in seta verde che si adatta perfettamente al suo corpo; una scollatura ampia data dalle coppe a triangolo che sublimano il lato A. Fascia a vita alta ed una gonna lunga ampia resa accattivante dallo spacco vertiginoso. Un abito importante arricchito solo da una collana girocollo con pietre pendenti sul collo che riprendono il colore dell’abito. Il risultato è davvero TOP. In questo post emerge ancora una volta il lato autoironico della Vignali, l’influencer infatti si paragona ad un Arbre Magique: Quella volta in cui a un red carpet mi sono vestita come un Arbre Magique alla mela verde: se avvicinate il naso al telefono potete sentirne pure l’odore

Valentina Vignali ed il suo messaggio solidale su Instagram

Il sorriso incantevole della Vignali è davvero contagioso e regala attimi di buonumore. Amata dai brand di gioielli e abbigliamento, ultimamente è il volto di un famoso spazzolino elettrico il cui spot si preannuncia iconico.

Valentina usa il suo ruolo di influencer anche per impegnarsi nel sociale. Tra le sue storie infatti sono numerosi i messaggi di tutela per gli animali, analizzando come vengano torturati per le pellicce, colletti e polsini considerati alla moda. Meglio il sintetico, questo è il messaggio che con forza urla la Vignali mostrando i suoi capi in armadio.

Tra le sue IG Stories, anche delle immagini di animali che urtano molto la sensibilità perché mostrano i trattamenti crudeli che subiscono in nome della moda.

