Wanda Nara e il selfie in primo piano con una persona speciale-FOTO

Wanda Nara condivide una foto mentre è in macchina, a borda c’è un passeggero molto speciale che compie gli anni

Visualizza questo post su Instagram Quien esta ansiosa por su cumpleaños ? Isabella 4 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 22 Ott 2020 alle ore 1:20 PDT

La figlia più piccola di Wanda Nara e Mauro Icardi compie 4 anni e la mamma la immortala in macchina con lei e scrive nella didascalia, “chi è ansiosa per il suo compleanno? Isabella 4”. Isabella è la più piccola di cinque figli avuti da Wanda Nara, i tre maschi sono nati dalla relazione con il primo marito Maxi Lopez e le due femmine dal matrimonio con Mauro Icardi.

I figli sono il centro della vita di Wanda Nara

Visualizza questo post su Instagram Halloween 2020 Hoy festejo en el Colegio 🏫 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 22 Ott 2020 alle ore 1:44 PDT

Per Wanda i figli sono il centro del suo mondo, li porta a scuola li accudisce e li veste anche per Halloween. Infatti a breve sarà la festa più spaventosa dell’anno, ma in alcune scuole si festeggia già con party mascherati, ed è il caso della scuola dei bambini di Icardi e Wanda. L’altro giorno dunque in occasione di questa festa spaventosa, i cinque fratelli si sono travestiti a tema Star Wars. Carinissime le due bimbe vestite uguali, mentre i maschi uno in bianco, uno in nero e l’altro in rosso.

Erano fornite anche di pistole spaziali, costumi davvero fantastici. Mamma Wanda orgogliosa li ha immortalati e ha scritto nella didascalia “Halloween 2020”. Inoltre nelle IG stories la bella argentina appare mentre cuce e sistema altri vestiti da cenerentola per le sue bambine. Oltre a fotografare i bimbi e travestirli, Wanda deve stare dietro anche al suo business.

Visualizza questo post su Instagram Para ser irreemplazable, una debe buscar siempre ser diferente 😉… @wandanaracosmetics Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 21 Ott 2020 alle ore 11:52 PDT

La showgirl infatti ha avviato da qualche tempo, la sua linea di cosmetici. Su Instagram il brand vanta 114mila followers, si tratta più che altro di una linea di tinte per le labbra di ogni colore, che porta il nome di Wanda Nara ovviamente. Dunque una mamma in carriera Wanda, deve stare dietro ai figli, al marito e al business.

