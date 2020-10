Adua del Vesco aspetta un figlio? La riposta arriva direttamente da lei. La concorrente del Grande Fratello ha finalmente rotto il silenzio riguardo la sua presunta gravidanza

In questi giorni al Grande Fratello Vip è scoppiato il caso Adua Del Vesco: tutto è iniziato quando la concorrente si è confidata con la sua amica Dayane Mello nella casa. A quanto pare, Rosalinda ha un ritardo e per giorni ha temuto di aspettare un bambino. Pare che fosse anche intenzionata a chiedere un test di gravidanza agli autori ma poi non se n’è saputo più nulla. Durante il pomeriggio di ieri, ha chiesto ad Elisabetta Gregoraci cosa si prova ad essere incinta, se si hanno nausee o altro. Lei di certo le ha avute in questi giorni, oltre al ritardo che l’ha messa in allarme.

Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco risponde alla domanda di Signorini: “Aspetti un bebè?”

Così, ieri sera, durante la puntata, Alfonso Signorini ha deciso di andare in fondo alla questione una volta e per tutte. Non lo ha fatto davanti a tutti, ma a fine puntata, quando ha chiamato la ragazza in confessionale per fare la nomination. Prima che cominciasse a parlare, le ha chiesto: “Rosalinda, in questi giorni il web e i giornali non parlano d’altro. Ma aspetti un bebè oppure no?”. Lei ha sorriso e detto che no, non è in dolce attesa, ma semplicemente molto stressata e questo sta influenzando tutto.

Ha rassicurato casa e il fidanzato che va tutto bene e che non c’è nessun bambino in arrivo.