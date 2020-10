Andrea Damante parla di Giulia De Lellis: “Frequenta un mio amico”

Andrea Damante parla di Giulia De Lellis: “Sempre innamorato di lei”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato della loro storia d’amore a Verissimo

Andrea Damante, ospite di Silvia Toffanin, ha parlato della sua storia d’amore con Giulia De Lellis a Verissimo. I due si sono lasciati ancora una volta dopo un periodo di amore folle, dove sembravano essere tornati insieme definitivamente. Nessuno si aspettava questa ennesimo finale, e Andrea ha deciso di andare a Verissimo per raccontare la sua versione dei fatti. Appare molto dispiaciuto, perché mediaticamente questi tira e molla sono brutti e sperava davvero che stavolta con Giulia fosse quella giusta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

Andrea Damante parla di Giulia De Lellis a Verissimo: “Il nostro ritorno è stato molto forte”

“Sono sempre stato innamorato di lei. Siamo tornati insieme perché ci amavamo e non riuscivamo a stare lontani, per questo abbiamo passato il lockdown insieme. Certo, abbiamo avuto le nostre discussioni, io le ho fatto notare che in questi anni non è mai stata da sola, non si è mai presa del tempo per se stessa. Io l’ho fatto. Poi ho avuto una storia, che mi ha aiutato a capire. Volevo rendermi conto se qualcuna potesse essere più importante di Giulia, e ho capito di no” ha ammesso l’ex tronista di Uomini e Donne. “Abbiamo preso un cane insieme, avevo preso casa a Milano non per stare solo, ma proprio nell’ottica di una vita da adulto, magari con dei bambini. Stavolta avevo detto basta, ero pronto, poi a luglio abbiamo preso una casa insieme per un mese a Forte dei Marmi e lì è cambiato tutto”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Andrea Zelletta nella bufera: insulti pesanti a Tommaso Zorzi

“Lei a fine luglio mi ha detto di prenderci una pausa e io ho accettato” ha rivelato. “Lei ora sta frequentando questo nostro amico, io speravo di sbagliarmi, ma avevo questo sesto senso. L’ho scoperto tramite le storie. Le ho scritto: “credo che non ci sia più niente da dire tra me e te”.